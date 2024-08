O Município de Leiria confirmou, esta terça-feira, que vai investir mais de meio milhão de euros na requalificação do estádio, depois da aprovação do concurso público em reunião.

Carlos Palheiro, vereador com o pelouro do Desporto, referiu à agência Lusa que se trata de um procedimento concursal da substituição parcial da cobertura do Estádio Municipal de Leiria.

«Na parte metálica há necessidade de substituir uma área que foi danificada por causa de um temporal que tivemos há um tempo e há uma outra parte que é de policarbonato, que tem também uma esperança de vida útil para cumprir com as suas funções e que, entretanto, está a expirar esse prazo. Por isso, temos de acelerar já o processo de renovação dessa própria cobertura», disse.

O autarca referiu que a obra será na cobertura à frente das bancadas centrais, nascente e poente, numa área aproximadamente de cinco a seis mil metros quadrados. O concurso tem um preço base de 565.500 euros, sem IVA, com um prazo de 90 dias para a execução dos trabalhos de renovação.

Carlos Palheiro acrescentou ainda que está previsto um investimento de 475 mil euros no policarbonato e 90 mil euros para mudar a parte metálica das chapas, garantindo ainda que quer acabar a obra «antes do final do ano».

«O que estamos a fazer é para evitar esse perigo. Naturalmente, poderemos ter sempre algum risco, mas [a intervenção] tem a ver com a prevenção do próprio risco».