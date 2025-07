O Leixões, clube da II Liga, recebeu «transfer ban» da FIFA devido a uma dívida monetária ao Flamengo, do Brasil. O clube fica impedido de contratar durante três janelas de transferência, se não pagar os 175 mil de euros em causa.

«A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências, ou até que seja efetuado o pagamento do valor de 175 mil euros ao clube rubro-negro», pode ler-se no comunicado do clube brasileiro.

A sanção começa já nesta terça-feira, dia 15 de julho de 2025.