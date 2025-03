A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que Slavko Vinčić é o árbitro nomeado para o Portugal-Dinamarca, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações.

O árbitro esloveno será assistido por Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. O quarto árbitro nomeado foi David Šmajc, enquanto no VAR estará Alen Borošak, auxiliado por Aleksandar Matkovic.

De recordar que este árbitro já é bastante conhecido pelos portugueses. No início de março apitou o Galatasaray-Fenerbahçe, num jogo em que recebeu palavras de agradecimento de José Mourinho.

O jogo está marcado para este domingo, às 19h45, no Estádio José Alvalade. Portugal necessita de uma vitória para garantir a passagem à final four e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.