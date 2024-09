Declarações de Bruno Fernandes depois da vitória sobre a Croácia, por 2-1, na flash interview à RTP, nesta quinta-feira:



«Sofrer nunca queremos, mas obviamente há que saber que do outro lado está uma Seleção com grande qualidade, uma das seleções que é muito difícil jogar. No Europeu não foi tão longe quanto se esperava, começando por aquele jogo contra a Espanha em que perde 3-0, mas controlou praticamente todo o jogo. Hoje fomos muito competentes na primeira parte, conseguimos ter jogo. Na segunda parte, nos primeiros 15 minutos entrámos bem mas ao longo do tempo baixámos muito as linhas e demos bola a Croácia mas defendemos bem a nossa baliza.»

«Renovação? Eu acho que na Seleção nunca há renovação, há uma continuidade de trabalho, uns são chamados outros não. Uns acabam por vir, faz parte. É normal. Todos têm qualidade para cá estar, há muitos que também têm mas o infelizmente o lote não pode ser tão grande quanto gostaríamos.»

«Cristiano? Nós acabámos por parar de contar os golos, ele ainda não e ainda bem para ele. É mais um recorde para Portugal, é mais uma vez eleva o nosso país a um patamar cada vez mais alto. Tudo aquilo que conseguiu fala por si e não há mais palavras para descrever o Ronaldo.»

«A decisão é dele. O jogador tem de se sentir bem e num nível alto. Sabemos que ele é capaz de chegar a uma certa idade com grande nível de exigência. Tenho a certeza que ele irá decidir em prol dele mas também em prol da nossa seleção.»