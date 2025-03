Nuno Mendes foi o escolhido para a primeira conferência de imprensa antes do duplo compromisso frente à Dinamarca a contar para os «quartos» da Liga das Nações.

Na seleção, o defesa terá a companhia de Vitinha e João Neves, companheiros no PSG. No entanto, Nuno Mendes desvaloriza as «dinâmicas» no clube francês agora que está na Seleção.

«Espero que consigamos impor em jogo o que o treinador nos manda, aqui na Seleção, é mudar o chip, já não estamos no PSG agora neste momento, e é tentar fazer o máximo para poder estar concentrado e fazer o que o míssil da seleção nos pede, que é o mais importante para nós», referiu o jogador de 22 anos.

Esta temporada está a ser uma das melhores do defesa luso, que já conta com quatro golos, o melhor registo da carreira. Nuno Mendes reconheceu que estava num bom momento e que as lesões recorrentes ficaram para trás.

«Está a correr bem, até agora tenho feito bons minutos, tenho jogado praticamente os jogos todos, sinto-me bem, sinto-me 100%, e acho que isso é o mais importante para mim neste momento, é sentir-me bem, poder ajudar a equipa ao máximo, e para mim é muito importante estar a 100%, já tive algumas lesões, e agora é continuar a preparar bem os jogos que aí vêm, e descansar bem, que é o mais importante, porque ter jogos de três em três dias é complicado, e o repouso é muito importante», começou por dizer antes de afirmar qual o «segredo» para a boa época no PSG.

«Acho que é o trabalho, é o foco que eu tento ter todos os dias no treino, evoluir ao máximo, ouvir o que os treinadores têm para me dizer, tanto os treinadores como os meus colegas, e acho que isso é o meu objetivo, evoluir todos os dias».