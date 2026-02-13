Liga das Nações: Portugal começa defesa do título frente ao País de Gales
Seleção Nacional integra Grupo A4 com País de Gales, Dinamarca e Noruega
Já é conhecido o calendário completo da fase de grupos da Liga das Nações e, mais concretamente, do percurso de Portugal no Grupo A4, juntamente com Dinamarca, Noruega e País de Gales.
A Seleção Nacional inicia a defesa do título com a receção à formação galesa, num jogo marcado para 24 de setembro. De resto, todos os encontros desta fase de grupos realizam-se na reta final do ano, com o último jogo a decorrer no dia 17 de novembro, precisamente com a deslocação ao País de Gales.
Recorde-se que Portugal integrou o pote 1, ao lado dos restantes cabeças de série (Espanha, França e Alemanha) e finalistas da última edição da Liga das Nações.
Conheça o calendário completo do Grupo A4:
Portugal-País de Gales (19h45), 24 setembro
Noruega-Portugal (19h45), 27 setembro
Dinamarca-Portugal (19h45), 1 outubro
Portugal-Noruega (19h45), 4 outubro
Portugal-Dinamarca (19h45), 14 novembro
País de Gales-Portugal (19h45), 17 novembro