Já é conhecido o calendário completo da fase de grupos da Liga das Nações e, mais concretamente, do percurso de Portugal no Grupo A4, juntamente com Dinamarca, Noruega e País de Gales.

A Seleção Nacional inicia a defesa do título com a receção à formação galesa, num jogo marcado para 24 de setembro. De resto, todos os encontros desta fase de grupos realizam-se na reta final do ano, com o último jogo a decorrer no dia 17 de novembro, precisamente com a deslocação ao País de Gales.

Recorde-se que Portugal integrou o pote 1, ao lado dos restantes cabeças de série (Espanha, França e Alemanha) e finalistas da última edição da Liga das Nações.

Conheça o calendário completo do Grupo A4:

Portugal-País de Gales (19h45), 24 setembro

Noruega-Portugal (19h45), 27 setembro

Dinamarca-Portugal (19h45), 1 outubro

Portugal-Noruega (19h45), 4 outubro

Portugal-Dinamarca (19h45), 14 novembro

País de Gales-Portugal (19h45), 17 novembro