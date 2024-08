Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira a lista de 25 convocados para os compromissos de Portugal frente a Croácia (5 de setembro) e Escócia (8 de setembro), a contar para a Liga das Nações.

O destaque claro vai para as estreias de Tiago Santos, Renato Veiga e Geovany Quenda numa convocatória da Seleção A, assim como as chamadas de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão. Entre as principais ausências face às escolhas para o Euro 2024 está João Cancelo.

Confira aqui a lista dos 25 convocados por Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Bétis);

Defesas: Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inácio (Sporting), Tiago Santos (Lille), Diogo Dalot (Man. United), Nuno Mendes (PSG) e Nélson Semedo (Wolverhampton);

Médios: João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Bernardo Silva (Man. City) e Rúben Neves (Al Hilal);

Avançados: Francisco Trincão (Sporting), João Félix (Chelsea), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafael Leão (Milan), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool).