Minutos antes de Roberto Martínez fazer a antevisão ao jogo com a Espanha, Cristiano Ronaldo deixou rasgados elogios ao trabalho do selecionador e apelidou de «falta de respeito» os rumores de uma eventual saída do comando técnico de Portugal.

Ora, questionado sobre as palavras do capitão, Martínez respondeu de sorriso na cara e atirou uma explicação para o sucedido: «O capitão quer jogar amanhã.»

Se Cristiano irá ser titular ou não ainda falta perceber, mas o selecionador aproveitou o momento para destacar a importância de CR7 para os mais novos, que o vêem como um «exemplo». Além disso, Martínez revelou que durante dois anos e meio tem sentido um «compromisso total» de um «balneário solidário».

«O capitão quer jogar amanhã! Estou a brincar. O Cristiano é um jogador que está a jogar a quarta final pela seleção. É incrível e um exemplo. Adoro a fome que tem. É um jogador que ganhou tudo e, no dia a seguir, começa do zero. O Rodrigo Mora, o Quenda, o João Neves, chegarem ao balneário e trabalharem com o Cristiano é uma prenda», começou por referir.

«Espero que, amanhã, seja uma memória para as nossas carreiras. Acho que o trabalho da equipa é o que acontece no balneário. Temos de ajudar os jogadores a desfrutar do jogo, a fazer a diferença e a vencer. Em dois anos e meio, o nosso trabalho dentro do balneário foi mútuo. Todos temos um compromisso total, é um balneário solidário, que gosta da responsabilidade, e vamos dar tudo para fazer do povo português muito feliz.»