Têm estado nas bocas do mundo pelas melhores razões. Vitinha e João Neves têm realizado grandes exibições ao serviço dos franceses do PSG mas Roberto Martínez não desvendou se vai reeditar a dupla, agora, ao serviço da Seleção nacional.

«Ainda não falei com os jogadores, não falamos do onze inicial, o que é importante é o grupo. [...] É sempre bom ter jogadores a um bom nível, um bom momento de forma, já vimos a dupla do João e o Vitinha mostrar desempenhos de alto a alto nível no futebol europeu», disse o selecionador em conferência de imprensa de antevisão do duelo frente à DInamarca.

«Eu diria que as estatísticas deles são ao melhor nível, dos melhores jogadoras da Liga das Nações. Mas precisamos discernir bem, temos muitos bons jogadores com muita experiência e temos dois jogos à frente. O importante é o onze inicial, o importante é o onze do fim, depois das substituições e depois os jogadores que vão ter a oportunidade de jogar em Lisboa», concluiu.

Portugal joga esta quinta-feira frente à Dinamarca, a partir das 19h45 com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.