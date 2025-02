Esta terça-feira, o Benfica perdeu na receção ao Torreense, por 3-1, na sexta jornada da fase de apuramento de campeão, na Liga Revelação.

As águias entraram com o pé esquerdo e aos 19 minutos já se encontravam reduzidas a 10 unidades, na sequência da expulsão de Martim Ferreira. No entanto, o Benfica abriu o marcador aos 43 minutos, autoria de Gonçalo Moreira.

Ainda antes do intervalo, Antunes empatou para o Torreense. Na segunda parte, Luccas Paraizo e Tiago Augusto operaram a reviravolta e selaram o marcador, aos 53 e 65 minutos, respetivamente.

Com este resultado, o Benfica está em sétimo lugar, com dois pontos. O Torreense lidera com 10.

Confira os outros resultados da tarde:

Sp. Braga 1-0 Farense

Viseu 1-0 Rio Ave

Mafra 1-2 Leixões