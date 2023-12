O duelo na Pedreira, na noite de domingo, é a partida com mais tempo de útil nesta edição do campeonato. De acordo com os dados disponibilizados pela Liga Portugal, o embate entre Sp. Braga e Benfica contou 66:49 de tempo de jogo, correspondendo a 66.3% do tempo total do encontro.

«A recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo», ressalva a Liga.

Estes são, portanto, os primeiros dados sobre o jogo em Braga, que, assim, supera o encontro entre Sporting e Estrela da Amadora, da 10.ª jornada, que havia totalizado 63:36 de tempo útil de jogo, correspondendo a 64.02% do tempo total da partida.

A fechar o pódio desta métrica está o encontro entre Rio Ave e Moreirense, da 7.ª jornada, com 59:59 de tempo útil de jogo, ou seja, 63.11% do tempo total.

Quanto ao FC Porto, uma partida dos dragões surge apenas na 15.ª posição, aquando da receção ao Casa Pia, na 13.ª jornada, com 56:45 de tempo útil, correspondente a 58.83% dos minutos desse encontro.

«É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa. Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas», lê-se no site da Liga Portugal.