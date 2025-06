Antunes, capitão do Paços de Ferreira, anunciou este domingo que (provavelmente) vai terminar a carreira de jogador.

Após garantir a manutenção na II Liga, com um golo apontado no play-off contra o Belenenses (3-2 no agregado), o lateral de 38 anos emocionou-se na flash interview e confessou mesmo o «pendurar das botas».

«Terminar a carreira? Provavelmente, sim. Fecha-se aqui um ciclo. Será o fim da minha carreira como jogador. Para tudo há um fim, mas tenho a certeza que uma nova carreira irá iniciar. E tudo farei, assim como fiz como jogador de futebol, para corresponder a este novo rumo da minha carreira», disse emocionado.

Com uma longa carreira no futebol, o internacional português estreou-se a sénior com a camisola do Freamunde, antes de representar o Paços de Ferreira, Roma, Lecce, Leixões, Livorno, Panionios, Málaga, Dínamos Kiev, Getafe e Sporting. Nas últimas quatro épocas vestiu a camisola dos castores.

Esta época fez um total de 36 jogos, marcou seis golos e duas assistências.

No palmarés tem uma Liga, uma Taça da Liga, ambas com o Sporting, uma Taça de Itália, duas ligas ucranianas, uma Taça da Ucrânia e uma Supertaça da Ucrânia.