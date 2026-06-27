Eliaquim Mangala colocou um ponto final na carreira de jogador, aos 35 anos.

Através das redes sociais, o antigo central de FC Porto e Estoril partilhou um vídeo emotivo, em que se despede do futebol e confessa que é preciso «passar para outra coisa».

«A maioria das minhas grandes decisões costuma acontecer em momentos como este, em que sinto que é preciso passar para outra coisa. Sinto isso, não fico a pensar muito tempo e percebo que este é o momento. Acabou», afirma.

«Não há regresso aos relvados, acabou. Obrigado, futebol. Obrigado por tudo. Obrigado a todos os treinadores que tive e a todas as pessoas que me ajudaram. Deixo também um agradecimento a todos os companheiros de equipa com quem partilhei momentos difíceis e felizes, porque, no fundo, somos uma grande família e queremos todos o mesmo», acrescenta.

Ao longo da carreira, Mangala realizou um total de 388 jogos, 96 deles pelos azuis e brancos e 31 pelos canarinhos. No currículo destacam-se as duas Ligas e três Supertaças pelo FC Porto, assim como a Liga Inglesa e Taça da Liga do país conquistadas pelo Manchester City.

Assista aqui às declarações de Mangala: