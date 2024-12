Luís Castro, sem clube desde setembro passado, depois de deixar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio, mostrou esta quinta-feira «respeito» por Artur Jorge e pela conquista da Libertadores 2024 com o Botafogo.

«Olho com muita satisfação o êxito que teve o Artur Jorge, como vi o êxito do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, de todos os treinadores portugueses espalhados pelo mundo. Olho primeiro com respeito, porque sei o quão difícil é atingir o que eles atingiram lá, porque é um futebol extremamente difícil e resta-me saudá-los pelo êxito alcançado», destacou o técnico luso na Gala Ibercup 2024, no Centro Cultural de Cascais.

O técnico português, que orientou o Botafogo em 2022 e 2023, antes de se mudar para a Arábia Saudita, vê a conquista do compatriota como algo positivo para o futebol português.

«O futebol português é muito bem visto pelo mundo e nós sentimos o respeito que têm por ele, pelos seus treinadores e jogadores, pelo caminho da seleção e acho que o futebol em Portugal continua no bom caminho. Por vezes, olhamos mais vezes para as partes menos boas, mas há sempre coisas menos boas nas nossas vidas, mas, se olharmos ao que há de bom no futebol português, vamos encontrar uma imensidão de coisas boas», rematou.