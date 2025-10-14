Depois da passagem no V. Guimarães, Luís Freire assumiu o comando técnico dos sub-21 de Portugal. Sucedeu, portanto, Rui Jorge, que foi o selecionador dos sub-21 portugueses desde 2011.

Ora, desde a estreia, em setembro, Luís Freire tem quebrado recordes. Desde logo pelo triunfo nesse primeiro jogo - vitória por 5-0 frente ao Azerbaijão - que marcou a melhor estreia de sempre de um selecionador sub-21.

De resto, com a goleada frente a Gibraltar desta terça-feira, Portugal igualou a maior goleada de sempre - 11-0 em casa com Liechtenstein a 7 Outubro de 2021 - e registou ainda a maior goleada fora de portas.

Aliado a isso, o caminho português na qualificação para o Europeu sub-21 de 2027 até agora pode ser considerado perfeito. Além das quatro vitórias em quatro jogos, Portugal é o melhor ataque, com 21 golos marcados, e também a melhor defesa, ainda sem golos sofridos.

Os orientados de Luís Freire detém, portanto, o melhor saldo de golos da fase de qualificação. O próximo embate dos sub-21 de Portugal está agendado para novembro, diante da Chéquia.