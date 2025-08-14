Luís Montenegro confirmou, esta quinta-feira, que o governo «tem tudo pronto» para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve, já a partir de 2027.

Durante o discurso na Festa do Pontal, o Primeiro-Ministro recordou a realização do MotoGP em Portimão nas temporadas de 2025 e 2026, destacando o «esforço financeiro» para receber este tipo de eventos.

«Assegurámos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo a nível mundial para 2025 e 2026. E estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027», começou por referir.

«Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena», acrescentou.

Recorde-se que o Autódromo Internacional do Algarve não recebe um Grande Prémio de Fórmula 1 desde 2021, quando Lewis Hamilton levou a melhor sobre a concorrência.

