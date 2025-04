João Cravinho, antiga figura política, faleceu esta quarta-feira, aos 88 anos.

A confirmação foi dada pela família à Antena 1, esta quarta-feira, revelando pormenores da morte: morreu «tranquilamente em casa».

João Cravinho foi uma figura histórica do Partido Socialista, ocupando o cargo de ministro da Indústria e Tecnologia durante o IV Governo Provisório liderado por Vasco Gonçalves, em 1975, e ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres (1995-99).

Durante o percurso na política, o engenheiro de formação destacou-se pela luta de legislação contra a corrupção.