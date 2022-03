A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) participou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a venda irregular de bilhetes para o jogo entre Portugal e a Macedónia do Norte, agendado para a próxima terça-feira, no Estádio do Dragão.

O organismo federativo «recebeu várias denúncias de revenda de bilhetes e inclusivamente de burla, tendo reportado imediatamente às autoridades competentes», de acordo com informação prestada à Agência Lusa.

«Nas denúncias detetadas há situações em que bilhetes adquiridos pelo seu valor nominal estão a ser revendidos por valores superiores, mas também há casos de burla em que são colocados à venda bilhetes que nem sequer existem», acrescentou a FPF.

O Portugal-Macedónia do Norte, jogo da final do play-off de qualificação para o Mundial de 2022, tem início marcado para as 19h45 da próxima terça-feira.

Recorde-se que o encontro terá lotação esgotada, depois de os bilhetes disponibilizados para o jogo no Estádio do Dragão terem sido vendidos, na sua totalidade, na sexta-feira.