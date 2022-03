Portugal qualificou-se para o Mundial 2022 ao bater por 2-0 a Macedónia do Norte, no Dragão, na final do play-off de qualificação da UEFA.

Bruno Fernandes foi o autor dos dois golos portugueses, ao marcar aos 32 e 65 minutos, e a garantir a oitava presença portuguesa em Campeonatos do Mundo, a sexta consecutiva.

O sorteio do Mundial 2022 tem lugar nesta sexta-feira, dia 1 de abril.

FICHA DE JOGO