João Palhinha destacou-se dos demais portugueses no estrangeiro e ascendeu ao primeiro lugar do top-10 para o SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol.

O médio do Tottenham apontou um autêntico golaço no empate a um golo diante do Wolverhampton, já em cima do apito final do árbitro. Com uma pontuação de 8.3, o internacional português superou ligeiramente a concorrência de Kévin Rodrigues, que fez uma assistência no empate a dois golos entre o Gaziantep e o Samsunspor.

A fechar os três primeiros lugares ficou João Félix, titular no triunfo do Al Nassr sobre o Al Ittihad, por 2-0, na Liga Saudita.

Esta compreende os jogos realizados entre os dias 26 e 29 de setembro e conta ainda com os nomes de Daniel Henriques (Hamburgo), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Rafa Silva (Besiktas), Matheus Nunes (Man. City), Diogo Leite (Union Berlim) e André Silva (Elche).

Confira aqui a lista desta semana: