João Neves e Gonçalo Ramos, portugueses que atuam no PSG, são conhecidos pela qualidade com a bola nos pés. Porém, foram desafiados a mostrar perícia com… um pincel na mão.

Em parceria com a Visit Qatar,a dupla teve de desenhar um dos desportos que é possível fazer no país do Médio Oriente.

João Neves foi desafiado a desenhar o compatriota a fazer canoagem. Por outro lado, Gonçalo ilustrou o colega de equipa a fazer Jet Ski.

O resultado? Só vendo: