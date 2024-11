Terminada mais uma jornada, é tempo de olhar para os principais destaques, sobretudo no que aos jogadores portugueses diz respeito. Ora, se há atleta que chamou à atenção foi Rui Silva, no empate a um golo entre o Athletic Bilbao e o Bétis.

O guardião luso esteve em grande plano, num jogo amplamente dominado pela equipa da casa, principalmente em termos de oportunidades de golo.

De acordo com os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Pedro Rebocho ocupa a segunda posição, com uma pontuação de 8. No terceiro lugar surge Bruno Fernandes, que apontou o único golo do Man. United, no empate (1-1) frente ao Chelsea, a contar para a Liga Inglesa.

Completam o «top-10» Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Miguel Cardoso (Kayserispor), João Cancelo (Al Hilal) e Fábio Martins (Al Khaleej).

Veja aqui o «top-10» dos melhores portugueses no estrangeiro: