Portugal é campeão mundial de futebol em sub-17! Na reação à vitória por 1-0 diante da Áustria, nesta quinta-feira, o futebolista Mateus Mide expressou «felicidade» pela conquista e reagiu à distinção de melhor jogador da competição.

«O que vai no coração é só felicidade. É o sentimento que têm os meus pais também. 2025 é o melhor ano da minha vida, por enquanto. Sinto que, se não fossem as pessoas que estão do meu lado, não seria assim.»

Prémio de MVP

«Este prémio é uma distinção muito boa, sinto-me muito orgulhoso de a ter recebido. Não conseguia isto sem eles.»