O Gil Vicente informou, este sábado, que Carlos Cunha (sub-23) e José Pedro Pinto (sub-19) deixaram de exercer funções no clube.

Carlos Cunha, que esta temporada orientou a equipa principal por um jogo (derrota por 3-0 frente ao FC Porto), deixa os sub-23 depois de alcançar o quarto lugar na Liga Revelação.

Pela equipa principal fez cinco jogos desde 2022/23 e 91 pelos sub-23.

Na mesma corrente, José Pedro Pinto despede-se do Gil Vicente com dois jogos na equipa principal e 64 nos sub-19. Esta temporada ficou em segundo lugar na fase regular e em quinto no apuramento de campeão.

