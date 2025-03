Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna, morreu esta quinta-feira, aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco. A morte foi inesperada.

O advogado português, ministro no governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2014, era atualmente comentador no programa «O Princípio da Incerteza», da CNN Portugal.

Natural de Braga, Miguel Macedo foi deputado eleito em sete mandatos, secretário de Estado da Juventude do primeiro governo de maioria absoluta de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991, secretário-geral do PSD entre 2005 e 2007, e líder parlamentar do PSD.