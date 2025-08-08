Os portugueses Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conquistaram esta sexta-feira a medalha de ouro no trampolim sincronizado dos Jogos Mundiais, na China.

A dupla de ginastas somou 31.790 pontos, superiorizando-se aos Países Baixos (prata) e à Alemanha (bronze).

Este é o primeiro pódio de Portugal nestes Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e prolongam-se até 17 de agosto.