Márcia da Costa garantiu que Portugal vai para competir pela vitória em todos os jogos do Europeu feminino de basquetebol. Depois da qualificação inédita para a edição de 2025, a jogadora, que se sagrou campeã do campeonato belga, afirma que Portugal merece estar entre as melhores seleções do mundo.

Quando questionada sobre o que as outras equipas vão falando sobre Portugal, Márcia assegurou:

«Gosto do que elas vão dizendo sobre a nossa seleção. Quer dizer que elas sabem perfeitamente que nós não vamos só para ter mais três jogos, vamos para mostrar que Portugal mereceu estar nesta posição.»

Depois do inédito apuramento para o Europeu, a base de 35 anos garantiu que a e seleção está focada e com «muita vontade» para entrar em campo, mas que já está a pensar no próximo objetivo.

«Estamos focadas realmente em dar o nosso melhor e eu acredito que dando o nosso melhor dá perfeitamente para irmos até Atenas», assumiu Márcia da Costa.

Portugal está no Grupo C do Eurobasket e irá defrontar a Bélgica dia 19 de junho, a Chéquia, dia 20, e Montenegro, a 22.