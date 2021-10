Após as experiências diante do Qatar, Fernando Santos volta a um onze mais próximo do habitual, juntando André Silva e Ronaldo na frente.

O selecionador nacional aposta no avançado que jogou os 90 minutos e marcou frente ao conjunto catari mais próximo de Ronaldo.

ONZE DE PORTUGAL: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, João Moutinho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva.

SUPLENTES DE PORTUGAL: Anthony Lopes, Diogo Costa, Diogo Dalot, Nélson Semedo, José Fonte, Danilo, William Carvalho, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Mário.

ONZE DO LUXEMBURGO: Moris; Jans, Chanot, Carlson, Mica Pinto; Sinani, Christopher Pereira, Barreiro, Olivier Thill; Gerson Rodrigues, Sébastien Thill.

SUPLENTES DE LUXEMBURGO: Schon, Kips, Malget, Dzogovic, Selimovic, Diogo Pimentel, Eric Veiga, Yvandro Borges, Deville, Skenderovic, Muratovic, Omosanya.

