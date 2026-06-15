Nani considera que a presença de Cristiano Ronaldo em campo «impacta» os jogadores da Seleção Nacional.

Em declarações no episódio do Football Summit Podcast, o antigo internacional português mostra-se confiante numa boa participação dos comandados de Roberto Martínez no Mundial 2026 e atira que há muitas pessoas a quererem ver CR7 levantar o troféu mais importante de seleções.

«A presença dele (Cristiano Ronaldo) em campo vai ter impacto. Vai levar outros jogadores a dar um pouco mais por ele, pela equipa e pela Seleção Nacional. Existe uma bela história por detrás de tudo isto e todos fazemos parte dela. Sabemos que o Cristiano não mobiliza apenas os adeptos portugueses, mobiliza adeptos em todo o mundo. As pessoas querem vê-lo vencer o Campeonato do Mundo», afirma.

«Temos jovens talentos que já demonstraram uma enorme maturidade. Acho que vamos ter bons resultados no Mundial e estou muito confiante. Acredito que podemos vencer esta competição. Temos dominado os jogos e temos apenas de econtrar uma forma de estarmos ligados como equipa», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Nani: