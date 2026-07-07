Pedro Proença veio a público deixar uma mensagem de rescaldo da participação lusa no Mundial 2026, poucos minutos após a eliminação aos pés da Espanha.

O presidente da FPF garante que o resultado na prova fica «aquém do esperado», ainda que Portugal tenha perdido contra um adversário de «enorme categoria». Pedro Proença aponta já à próxima edição da Liga das Nações e deixa rasgados agradecimentos ao apoio dos adeptos.

Leia aqui a mensagem de Pedro Proença:

«Quando nos propusemos a sermos candidatos a vencer o Mundial, fizemo-lo por acreditar na qualidade dos nossos jogadores, e num Talento com pouco paralelo na nossa história. Vai Dar Portugal, mais do que um mote, era um sentimento que unia todos os portugueses.



O resultado que obtivemos no Mundial-2026 fica aquém do esperado. A eliminação em fase tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores, mesmo contra um adversário de enorme categoria.



O Futebol é cruel, mas ensina-nos uma verdade para a vida. Não somos os melhores quando vencemos, não somos os piores quando perdemos. Em cada jogo há uma aprendizagem. Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito.



Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a todos os adeptos que apoiaram Portugal. Nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, por todo o mundo. A onda verde e vermelha foi impressionante.



Em setembro começaremos o apuramento para a Liga das Nações. Continuaremos fortes, continuaremos a ser Portugal.



Obrigado a todos.»