Roberto Martínez afirma que conquistar o Mundial 2026 no comando técnico de Portugal é o concretizar de um sonho.

O selecionador nacional admite que está a trabalhar para concretizar esse objetivo, mas não descarta a importância de fazer uma boa prestação na Liga das Nações e voltar a vencer a competição, que a turma das quinas arrecadou em 2019.

«Ser campeão mundial é o objetivo supremo, agora temos a Liga das Nações e é importante para nós, tivemos muita pena porque durante o Euro 2024 saímos num momento em que senti que a equipa estava preparada para os últimos dois jogos. Ainda assim, esse é o objetivo (Mundial 2026) e conseguir conquistar essa prova seria um orgulho máximo, acho que temos de trabalhar com esse sonho em mente», começou por referir.

Quanto à prestação de Portugal no último Campeonato da Europa, Roberto Martínez acredita que a eliminação acabou por ser fruto de aspetos que fazem parte do jogo, mas que são difíceis de controlar.

«Posso estar muito orgulhoso daquilo que fizemos contra a França, faltou apenas o golo e é nesse aspeto que precisamos de melhorar. A diferença nesse tipo de jogos está entre a bola bater no poste e entrar ou bater no poste e sair. Ficámos fora do Europeu devido a certos aspetos que fazem parte do jogo», acrescentou o selecionador nacional.

Roberto Martínez aproveitou ainda para comentar a pouca utilização de Gonçalo Ramos no Euro 2024 e garante que uma lesão sofrida durante um incidente com um segurança esteve na origem da ausência do avançado do PSG. Segundo referiu o selecionador nacional, o jogador esteve em dúvida para o jogo com a Geórgia e esteve em dificuldades físicas após o episódio.