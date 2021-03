Danilo Pereira não entra nas opções da Seleção para o jogo com o Azerbaijão, agendado para esta quarta-feira, e referente à fase de apuramento para o Mundial2022.

O selecionador nacional, Fernando Santos, só pode incluir 23 jogadores na ficha de jogo, pelo que teria de riscar um nome: o médio do Paris Saint-Germain não aparece na lista oficial divulgada pela UEFA. Ao que foi possível apurar, trata-se de uma opção técnico-tática do selecionador, que não está relacionada com qualquer impedimento físico.

De recordar que Rui Patrício, Pepe e Raphael Guerreiro foram dispensados por lesão. Os dois primeiros foram substituídos por José Sá e Luís Neto, respetivamente, mas a saída do lateral esquerdo não foi colmatada.

Opções de Fernando Santos para o jogo de Turim:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Silva e José Sá;

Defesas: João Cancelo, Cédric, José Fonte, Rúben Dias, Domingos Duarte, Luís Neto e Nuno Mendes:

Médios: João Moutinho, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, Renato Sanches, Bernardo Silva, João Palhinha, Bruno Fernandes e Pedro Neto;

Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Rafa Silva, Diogo Jota e João Félix.