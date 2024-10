DANA, a catástrofe que avassalou Valência e outras zonas em Espanha, pode estar a caminho de Portugal. No entanto, os efeitos da depressão devem sentir-se de forma menos violenta.

Já são mais de uma centena de mortos em Espanha. Mas no fundo, o que é DANA? É um acrónimo espanhol para depressão isolada em níveis altos. Em Portugal é normalmente denominado de gota fria.

Ora, segundo o IPMA são previstos aguaceiros que podem ser fortes e com trovoadas em algumas regiões.

«A partir da tarde de hoje (quinta-feira) já está emitido aviso para a maior parte dos distritos da região Centro, também para o Porto e a parte mais norte do Alentejo, um aviso amarelo de precipitação entre as 12h de hoje e até à meia-noite de hoje, para aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e com também possibilidade de ocorrência de trovoada», referiu o meteorologista Bruno Café à CNN Portugal.

O meteorologista explicou ainda que não é esperada uma situação parecida com a de Espanha, mas o IPMA «vai manter a vigilância». A acrescentar deixa um aviso: «Vamos continuar a ser afetados nos próximos dois dias. A precipitação será com certeza por vezes forte em alguns locais»

Sob aviso amarelo do IPMA, entre as 12h e a meia noite desta quinta-feira, estão os seguintes distritos: Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro.