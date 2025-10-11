Nélson Semedo, defesa da Seleção Nacional, em declarações na zona mista após a vitória [1-0] frente à República da Irlanda a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Importante é fazer valer o tempo em que se está em campo

«Independentemente de jogarmos 90 minutos, jogarmos dez minutos, cinco minutos, acho que o importante é fazer valer o tempo que estamos em campo e tentarmos ajudar a equipa da melhor maneira que conseguimos. Hoje a malta que entrou fez a diferença, mas a malta que começou o jogo também andou ali a partir pedra. Por isso acho que toda a gente está de parabéns hoje.»

Mundial está mais próximo e o apoio dos adeptos será importante

«Sim, está mais perto. Temos o próximo jogo em casa, que é super importante, desde já apelar à presença dos adeptos, sabemos que eles vão estar aqui em peso, vamos precisar deles e se Deus quiser vamos fazer um bom jogo e vamos sair daqui com a vitória.»

Poderão Portugal e Cabo Verde carimbarem a presença no Mundial?

«Oxalá. Eu tenho acompanhado o trajeto deles, infelizmente não conseguimos [Cabo Verde] também garantir a qualificação no jogo anterior, mas estou confiante que o vamos fazer e desta vez. Temos o fator casa dos dois lados, nós aqui jogamos em casa, eles também jogam em casa e acho que é um fator determinante.»

Será Portugal candidato a vencer o Mundial?

«Como já referi, acho que primeiro temos que garantir a qualificação, estamos muito perto, estamos a um passo de garantir isso. Queremos fazê-lo já na próxima terça-feira. Temos qualidade suficiente para nos bater de frente com as melhores seleções do mundo, porque somos uma delas. Primeiro é garantir a qualificação e depois então é lutar para conseguir trazer a Copa do Mundo para Portugal.»

Sem comentários sobre se há arrependimento de não ter ido para o Benfica

«Acho que isso é um assunto que não vai trazer nenhum benefício. Por isso acho que não vale a pena tomarmos esse assunto. O foco é a seleção, na próxima terça-feira temos um jogo super importante e é isso que realmente importa.»