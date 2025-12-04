O Banco de Portugal emitiu um alerta para publicações nas redes sociais que davam conta de uma nota de sete euros criada em homenagem a Cristiano Ronaldo.

Em comunicado, o organismo esclarece que a emissão desta nota é falsa e que não colocou (ou irá colocar) em circulação algo do género, relativamente ao internacional português.

«O Banco de Portugal esclarece que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão», pode ler-se.