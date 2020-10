A Federação Portuguesa de Futebol anunciou este domingo a chamado de Nuno Sequeira, lateral esquerdo do Sp. Braga, à Seleção Nacional, para substituir Mário Rui, que está impedido de sair de Nápoles devido aos vários casos de covid-19 que existem no clube (razão pela qual o Nápoles falhou esta noite o jogo com a Juventus).

Trata-se de uma estreia de Sequeira na Seleção Nacional, ele que tinha sido apenas chamado três vezes à seleção sub-18.

Portugal, recorde-se, vai defrontar a Espanha em jogo de preparação agendado para o dia 7 de outubro, no Estádio José Alvalade. Logo a seguir desloca-se a França (11 de outubro, no Stade de France) e depois recebe a Suécia (14 de outubro, Estádio José Alvalade), sendo que estes dois últimos jogos contam para a Liga das Nações.