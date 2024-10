Esta terça-feira, Paredes, no distrito do Porto, apresentou a candidatura para ser Cidade Europeia do Desporto em 2026, num dia em que o município foi visitado por membros do Comité de Avaliação.

De referir que a atribuição deste título é da responsabilidade da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto.

Segundo informou a autarquia local, esta candidatura começou a ser preparada há dois anos, de modo a «criar uma rede de proximidade e de estreita colaboração». O movimento associativo de Paredes é constituído por 69 clubes.

Paredes referiu também que é praticado desporto, cerca de 19 modalidades, em 14 freguesias diferentes, num total de 3958 atletas. O anúncio da cidade vencedora deverá ser feito em novembro.