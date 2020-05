Paulo Pereira garantiu nesta sexta-feira que a seleção nacional de andebol parte para o Campeonato do Mundo de 2021, a disputar no Egito, com enorme ambição. A equipa das Quinas não marcava presença na competição desde 2003.



«O nosso objetivo é ganhar uma medalha no Mundial. Se formos realistas, não nos mexemos, por isso temos de ser ambiciosos», disse o selecionador nacional, durante o último painel do primeiro dia do Odivelas Sports Summit.



Renato Garrido, selecionador de hóquei em patins, elogiou a postura de Paulo Pereira: «É por isso que simpatizo com o Paulo, por esta forma de encarar uma realidade que sei bem que é diferente da minha. Isto é transmitir aos atletas ambição e querer. É isto que admiro nos treinadores portugueses, esta bravura. Porque havemos de ser menos do que os outros? Realistas, sim, mas porquê menos?»