«Ele vai escolher o golo do Ronaldo ou então não é convocado para a Seleção»
Malo Gusto brinca com escolhas de Pedro Neto no que toca ao tento favorito na Liga dos Campeões
Questionado sobre o golo favorito na história da Liga dos Campeões, o português Pedro Neto não teve dúvidas e apontou o icónico pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo à Juventus. No entanto, e apesar dos gostos não se discutirem, Malo Gusto discordou e referiu mesmo que o português só escolheu esse para ser convocado por Portugal.
«O melhor? Ele vai dizer que é o do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. De outra forma, se disser que não, então não é convocado para a Seleção Nacional (Portugal)», brincou o jogador do Chelsea.
Pedro Neto desmanchou-se a rir e atirou: «Para o Malo, o golo favorito é do Mbappé contra o Real Madrid».
No entanto, apesar da picardia a Neto, o francês Malo Gusto não foi muito coerente e votou num golo… de um francês: o de Zinedine Zidane ao Bayer Leverkusen.
O português e Malo Gusto partilham balneário desde o início da temporada passada.
Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo e Zidane: