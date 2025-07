Após a derrota que ditou a eliminação da seleção feminina do Euro 2025, Pedro Proença manifestou, através das redes sociais, que Portugal sai mais forte da Suíça, apesar do fracasso da participação.

«Na Suíça as nossas Navegadoras deram mais um passo de crescimento. Saímos mais fortes desta fase final. É tempo de olhar para o futuro e continuar a apostar no Futebol Feminino. Tempo de continuar a perseguir o sonho. Obrigado aos nossos emigrantes pelo apoio incansável ao longo do torneio», pode ler-se na publicação do presidente da FPF.

As Navegadoras perderam na sexta-feira frente à Bélgica (1-2), e foram eliminadas na fase de grupos do Campeonato da Europa. A competição que decorre na Suíça segue agora para os quartos de final, sem a presença da seleção portuguesa, e termina dia 27 de julho.