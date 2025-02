Cenas lamentáveis aconteceram no final do encontro de sub-18 para a Taça Distrital de Portalegre entre o Campomaiorense e o Castelo de Vide.

Vários adeptos juntamente com atletas e membros das equipas técnicas envolveram-se em fortes cenas de pancadaria.

O jogo que se realizou no passado sábado não tinha policiamento e a GNR chegou apenas quando os ânimos já estavam sanados.

A partida terminou com duas expulsões para o lado dos de Campo Maior e ainda com a vitória do Castelo de Vide por 0-1.

Veja aqui o sucedido: