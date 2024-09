Encerrada mais uma jornada, nos mais diversos campeonatos, é tempo de fazer contas e entre os portugueses que atuaram lá fora, Leonardo Rocha destaca-se dos demais.

Ao serviço do Radomiak Radom, o avançado de 27 anos assinou um «hat-trick», na goleada por 4-0 sobre o Korona Kielce. Além de Leonardo Rocha, Paulo Henrique também foi titular na equipa polaca, sendo que Bruno Jordão e Francisco Ramos foram suplentes utilizados.

De acordo com os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Rúben Neves recolheu a segunda melhor pontuação, com 8.8 e a fechar o «top-3» surge Miguel Campos, que apontou um dos dois golos da formação ucraniana sobre o Livyi Bereh.

Joel Pereira (Lec Poznan), João Neves (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Dalot (Man. United), Bruno Fernandes (Man. United), Pêpê (Pafos FC) e Edgar Pacheco (Cherno More Varna) completam a lista que abrange os jogos realizados entre 20 e 23 de setembro.

Veja aqui o «top-10» completo dos portugueses no estrangeiro: