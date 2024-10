Encerrada mais uma jornada, nos mais diversos campeonatos, é tempo de fazer contas e entre os portugueses que atuaram lá fora, Paulo Bernardo destaca-se dos demais.

Ao serviço do Celtic, o médio fez um golo e uma assistência, na goleada por 6-0 sobre o St. Johnstone, mantendo assim intacto o arranque de temporada só com vitórias para a formação escocesa, que lidera o campeonato com 18 pontos, os mesmos do Aberdeen.

De acordo com os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Rafael Leão surge na segunda posição, com uma pontuação média de 8.8, seguido de Diego Moreira, que recolheu 8.3 para a plataforma.

Gedson Fernandes (Besiktas), Nuno Lima (Alanyaspor), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Otávio (Al Nassr), Francisco Conceição (Juventus), João Neves (PSG) e Samuel Costa (Maiorca) fecham este «top-10», referente aos jogos realizados entre 27 e 30 de setembro.

Veja aqui a lista completa: