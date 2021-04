Portugal tem 372 praias fluviais e costeiras galardoadas com Bandeira Azul este ano, mais 12 do que em 2020, distribuídas por 98 municípios.

A lista contempla 330 praias costeiras, mais oito do que em 2020, e 42 fluviais, mais quatro do que no ano passado.

As praias estão distribuídas pelo Norte (79), Centro (46), Tejo (62), Alentejo (37), Algarve (87), Açores (45) e Madeira (16).

De acordo com a coordenação nacional do Programa Bandeira Azul, Fafe (Braga), Oleiros (Castelo Branco), Óbidos (Leiria), Avis (Portalegre) e Beja entram pela primeira vez na lista, enquanto a Calheta (Madeira) reentra.

Veja abaixo a lista completa:

AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO (8 locais galardoados)

Baía do Refugo

Cinco Ribeiras

Negrito

Prainha (Angra do Heroísmo)

Salga

Salgueiros (Açores)

Silveira

HORTA (5 locais galardoados)

Almoxarife

Castelo Branco

Porto Pim

Varadouro

LAGOA (AÇORES) (3 locais galardoados)

Baixa da Areia

Caloura

Zona Balnear da Lagoa

PONTA DELGADA (6 locais galardoados)

Milícias

Poças Sul dos Mosteiros

Poços S. Vicente Ferreira

Pópulo

Zona Balnear do Forno da Cal

POVOAÇÃO (4 locais galardoados)

Morro

Portinho do Faial da Terra

Praia do Fogo

Ribeira dos Pelames

PRAIA DA VITÓRIA (9 locais galardoados)

Escaleiras

Grande

Porto Martins

Praia da Riviera

Prainha (Praia da Vitória)

Quatro Ribeiras

Sargentos

Zona Balnear dos Biscoitos

RIBEIRA GRANDE (4 locais galardoados)

Areal Sta. Bárbara

Calhetas

Poças da Ribeira Grande

Praia dos Moinhos

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (1 local galardoado)

Barro Vermelho

SÃO ROQUE DO PICO (2 locais galardoados)

Furna de Santo António

Piscina do Cais

VILA DO PORTO (5 locais galardoados)

Anjos

Formosa (Açores)

Maia

S. Lourenço (Açores)

VILA FRANCA DO CAMPO (3 locais galardoados)

Água d'Alto

Prainha de Água d'Alto

Vinha da Areia

--

ALENTEJO

BEJA (1 local galardoado)

Cinco Reis

GRÂNDOLA (12 locais galardoados)

Aberta Nova

Atlântica

Carvalhal

Comporta

Galé-Fontainhas

Melides

Pego

Tróia-Bico das Lulas

Tróia-Galé

Tróia-Mar

MÉRTOLA (1 local galardoado)

Albufeira da Tapada Grande

MOURÃO (1 local galardoado)

Praia Fluvial de Mourão

ODEMIRA (12 locais galardoados)

Almograve Norte

Almograve Sul

Alteirinhos

Carvalhal (Odemira)

Farol

Franquia

Furnas Mar

Furnas Rio

Malhão Norte

Malhão Sul

Santa Clara

Zambujeira do Mar

PORTEL (1 local galardoado)

Praia da Amieira

REGUENGOS DE MONSARAZ (1 local galardoado)

Praia Fluvial de Monsaraz

SANTIAGO DO CACÉM (2 locais galardoados)

Costa de Santo André

Fonte do Cortiço

SESIMBRA (2 locais galardoados)

Califórnia

Ouro

SETÚBAL (1 local galardoado)

Figueirinha

SINES (6 locais galardoados)

Grande de Porto Côvo

Ilha do Pessegueiro

Morgavel

S. Torpes

Vieirinha - Vale de Figueiros

--

ALGARVE

ALBUFEIRA (26 locais galardoados)

Alemães

Arrifes

Aveiros

Belharucas

Castelo

Coelha

Evaristo

Falésia Açoteias

Falésia Alfamar

Galé-Leste

Galé-Oeste

INATEL - Albufeira

Manuel Lourenço

Maria Luísa

Olhos d'Água

Oura

Oura-Leste

Peneco

Pescadores

Rocha Baixinha

Rocha Baixinha-Nascente

Rocha Baixinha-Poente

S. Rafael

Salgados

Santa Eulália

ALJEZUR (4 locais galardoados)

Amoreira-Mar

Arrifana

Monte Clérigo

Odeceixe-Mar

CASTRO MARIM (3 locais galardoados)

Alagoa-Altura

Cabeço

Praia Verde

FARO (4 locais galardoados)

Barreta

Culatra-Mar

Faro-Mar

Ilha do Farol-Mar

LAGOA (ALGARVE) (6 locais galardoados)

Caneiros

Carvoeiro

Ferragudo

Senhora da Rocha

Vale Centeanes

Vale do Olival

LAGOS (5 locais galardoados)

D. Ana

Luz

Meia Praia

Porto de Mós

LOULÉ (11 locais galardoados)

Almargem

Ancão

Forte Novo

Garrão Nascente

Garrão Poente

Loulé Velho

Quarteira

Quinta do Lago

Vale de Lobo

Vilamoura

OLHÃO (4 locais galardoados)

Armona-Mar

Armona-Ria

Fuseta-Mar

Fuseta-Ria

PORTIMÃO (7 locais galardoados)

Alvor Nascente - Três Irmãos

Alvor Poente

Marina de Portimão

Rocha

Três Castelos

Vau

SILVES (2 locais galardoados)

Armação de Pêra

Praia Grande Poente

TAVIRA (4 locais galardoados)

Barril

Cabanas-Mar

Ilha de Tavira-Mar

Terra Estreita

VILA DO BISPO (11 locais galardoados)

Almádena-Cabanas Velhas

Beliche

Burgau

Castelejo

Cordoama

Ingrina

Mareta

Martinhal

Salema

Tonel

Zavial

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (4 locais galardoados)

Lota

Manta Rota

Monte Gordo

Santo António

--

CENTRO

ARGANIL (3 locais galardoados)

Côja

Peneda Cascalheira - Secarias

Piódão

AVEIRO (1 local galardoado)

São Jacinto

CANTANHEDE (1 local galardoado)

Tocha

COIMBRA (2 locais galardoados)

Palheiros e Zorro

Praia Fluvial do Rebolim

FIGUEIRA DA FOZ (10 locais galardoados)

Buarcos

Cabo Mondego

Costa de Lavos

Cova Gala

Cova Gala - Hospital

Figueira da Foz-Relógio

Leirosa

Murtinheira

Quiaios

Tamargueira

GÓIS (1 local galardoado)

Peneda

GUARDA (1 local galardoado)

Aldeia Viçosa

ÍLHAVO (2 locais galardoados)

Barra

Costa Nova

LEIRIA (2 locais galardoados)

Pedrogão Sul

Pedrogão-Centro

LOUSÃ (2 locais galardoados)

Bogueira

Senhora da Piedade

MIRA (2 locais galardoados)

Mira

Poço da Cruz

MURTOSA (3 locais galardoados)

Bico

Monte Branco

Torreira

OLIVEIRA DO HOSPITAL (1 local galardoado)

Alvôco das Várzeas

OVAR (5 locais galardoados)

Cortegaça

Esmoriz

Furadouro

São Pedro da Maceda

Torrão do Lameiro/Marreta

PENACOVA (2 locais galardoados)

Reconquinho

Vimieiro

PENELA (1 local galardoado)

Louçainha

POMBAL (1 local galardoado)

Osso da Baleia

SANTA MARIA DA FEIRA (1 local galardoado)

Mâmoa

SEIA (2 locais galardoados)

Lapa dos Dinheiros

Loriga

SEVER DO VOUGA (1 local galardoado)

Quinta do Barco

VAGOS (2 locais galardoados)

Areão

Vagueira

--

MADEIRA

CALHETA (MADEIRA) (5 locais galardoados)

Calheta

FUNCHAL (9 locais galardoados)

Barreirinha

Cb Ponta Gorda-Poças do Governador

Clube Naval do Funchal

Formosa (Madeira)

Lido-Complexo Balnear

MACHICO (2 locais galardoados)

Banda d’Além

Ribeira do Natal

PORTO MONIZ (1 local galardoado)

Porto Moniz

PORTO SANTO (3 locais galardoados)

Porto Santo - Cabeço da Ponta

Porto Santo - Fontinha

Porto Santo - Ribeiro Salgado

RIBEIRA BRAVA (1 local galardoado)

Ribeira Brava

SANTA CRUZ (2 locais galardoados)

Palmeiras

Reis Magos

SANTANA (1 local galardoado)

Ribeira do Faia

--

NORTE

BRAGA (1 local galardoado)

Adaúfe

CAMINHA (5 locais galardoados)

Azenhas - Vilar de Mouros

Caminha

Forte do Cão

Moledo

Vila Praia de Âncora

ESPINHO (5 locais galardoados)

Espinho-Baía

Espinho-Rua 37

Frente Azul

Paramos

Silvalde

ESPOSENDE (4 locais galardoados)

Apúlia

Fão-Ofir

Marinhas-Cepães

Suave Mar

FAFE (1 local galardoado)

Albufeira de Queimadela

FREIXO ESPADA À CINTA (1 local galardoado)

Congida

MACEDO DE CAVALEIROS (2 locais galardoados)

Fraga da Pegada-Albufeira do Azibo

Ribeira-Albufeira do Azibo

MATOSINHOS (13 locais galardoados)

Agudela

Angeiras Norte

Angeiras Sul

Aterro

Cabo do Mundo

Funtão

Fuzelhas

Leça da Palmeira

Marreco

Memória

Pedras Brancas

Pedras do Corgo

Quebrada

MIRANDELA (1 local galardoado)

Praia Arquiteto Albino Mendo

PORTO (4 locais galardoados)

Castelo do Queijo

Foz

Gondarém

Homem do Leme

PÓVOA DE VARZIM (8 locais galardoados)

Barranha

Fragosa

Lagoa

Paimo

Quião

Zona Urbana - Norte

Zona Urbana Sul I

Zona Urbana Sul II

VIANA DO CASTELO (9 locais galardoados)

Afife

Amorosa

Arda

Cabedelo

Carreço

Castelo de Neiva

Luziamar

Norte

Paçô

VILA DO CONDE (6 locais galardoados)

Árvore

Frente Urbana Norte

Frente Urbana Sul

Labruge

Mindelo

Vila Chã

VILA NOVA DE GAIA (20 locais galardoados)

Aguda

Canide-Norte

Canide-Sul

Dunas Mar

Francelos

Francemar

Granja

Lavadores

Madalena-Norte

Madalena-Sul

Mar e Sol

Marbelo

Miramar

S. Félix da Marinha

Salgueiros

Sãozinha

Senhor da Pedra

Valadares-Norte

Valadares-Sul

--

LISBOA E VALE DO TEJO

ABRANTES (2 locais galardoados)

Aldeia do Mato

Fontes

ALCOBAÇA (2 locais galardoados)

Paredes de Vitória

S. Martinho do Porto

ALMADA (7 locais galardoados)

Mata

Praia do CDS - Santo António

Praia Nova

Rainha (Caparica)

S. João da Caparica

Sereia

Tarquínio-Paraíso / Dragão Vermelho

AVIS (1 local galardoado)

Clube Náutico de Avis

CALDAS DA RAINHA (2 locais galardoados)

Foz do Arelho-Lagoa

Praia do Mar

GÓIS (1 local galardoado)

Alvares

GUARDA (1 local galardoado)

Valhelhas

LOURINHÃ (4 locais galardoados)

Areia Branca

Areia Branca - Foz

Areia Sul

Porto Dinheiro

MAÇÃO (1 local galardoado)

Carvoeiro (Mação)

MAFRA (6 locais galardoados)

Algodio

Baleia

Foz do Lizandro - Mar

Porto da Calada

Ribeira de Ilhas

S. Lourenço

NAZARÉ (4 locais galardoados)

Nazaré

Salgado

ÓBIDOS (2 locais galardoados)

Bom Sucesso

Rei Cortiço

OEIRAS (5 locais galardoados)

Caxias

Paço d’Arcos

Santo Amaro

Torre

OLEIROS (1 local galardoado)

Açude do Pinto

OURÉM (1 local galardoado)

Agroal

PAMPILHOSA DA SERRA (3 locais galardoados)

Janeiro de Baixo

Pessegueiro

Santa Luzia

PENICHE (7 locais galardoados)

Baleal Norte

Baleal Sul

Consolação

Cova da Alfarroba

Gambôa

Medão-Supertubos

S. Bernardino

SESIMBRA (2 locais galardoados)

Lagoa de Albufeira - Mar

Moinho de Baixo-Meco

TORRES VEDRAS (12 locais galardoados)

Azul

Centro (Sta. Cruz)

Física (Sta. Cruz)

Formosa

Foz do Sizandro - Mar

Mirante (Sta. Cruz)

Navio

Pisão (Sta. Cruz)

Porto Novo

Santa Helena

Santa Rita Norte

Santa Rita Sul

VILA DE REI (1 local galardoado)

Bostelim