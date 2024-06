Roberto Martínez acredita que Bernardo Silva vai ser treinador, quando terminar a carreira de futebolista.

Em entrevista ao podcast "Five", de Rio Ferdinand, o selecionador nacional deixa rasgados elogios ao jogador do Manchester City e destaca a forma como este percebe o papel que desempenha em campo, assim como o dos companheiros de equipa.

«Quando olhamos para o período em que o Bernardo Silva esteve no Mónaco, quando era um extremo direito e sempre a jogar nessa posição, depois tornou-se um jogador mais interior. No Manchester City jogou em praticamente todo o lado, até como defesa esquerdo. A forma como ele olha para o jogo, sem dúvida alguma vai ser treinador quando acabar a carreira. Quando um jogador está em campo, normalmente percebe o seu papel, no caso do Bernardo, ele percebe o que os outros estão a fazer também. A diferença entre uma boa equipa e uma equipa vencedora é quando tens um tipo de jogador como o Bernardo, que sabe guardar a bola e sabe quando a deve soltar. Além disso é um atleta dedicado, bastante intenso e com vontade de se adaptar ao futebol moderno, tem um cérebro incrível».

Bernardo Silva é precisamente um dos 26 convocados de Roberto Martínez para o Euro 2024, que arranca no próximo dia 14 de junho.