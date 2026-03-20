Já é conhecida a lista de 27 convocados para os jogos com Estados Unidos (29 de março) e México (1 de abril), de preparação para o Mundial 2026.

Destaque para a estreia de Mateus Fernandes numa convocatória da Seleção A, assim como os regressos de Nuno Mendes, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Tomás Araújo, Rodrigo Mora e Samu Costa.

Nota ainda para as ausências de Rúben Dias, Bernardo Silva, João Palhinha e Cristiano Ronaldo, sendo que o médio do Fulham e o avançado do Al Nassr estão a contas com respetivas lesões.

Confira aqui a lista completa de Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva;

Defesas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo;

Médios: Ruben Neves, Samu Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora;