Portugal: Horta, Guedes e Mateus Fernandes nos convocados de Martínez
Seleção Nacional defronta Estados Unidos e México nos particulares de preparação para o Mundial 2026
Seleção Nacional defronta Estados Unidos e México nos particulares de preparação para o Mundial 2026
Já é conhecida a lista de 27 convocados para os jogos com Estados Unidos (29 de março) e México (1 de abril), de preparação para o Mundial 2026.
Destaque para a estreia de Mateus Fernandes numa convocatória da Seleção A, assim como os regressos de Nuno Mendes, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Tomás Araújo, Rodrigo Mora e Samu Costa.
Nota ainda para as ausências de Rúben Dias, Bernardo Silva, João Palhinha e Cristiano Ronaldo, sendo que o médio do Fulham e o avançado do Al Nassr estão a contas com respetivas lesões.
Confira aqui a lista completa de Roberto Martínez:
Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva;
Defesas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo;
Médios: Ruben Neves, Samu Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora;
Avançados: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Trincão, Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.