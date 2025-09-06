Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações à flash interview da RTP 3, após a goleada frente à Arménia, por 5-0, na primeira jornada da qualificação para o Mundial 2026:

Análise ao jogo

«É importante começar bem e agarrar o jogo. A atitude foi exemplar. Controlámos o jogo, com bola e com bom ritmo. Depois de marcar um golo é outro jogo e controlámos esse novo jogo com muita disciplina. Continuámos a tentar marcar golos e manter a baliza a zeros. No geral foi um desempenho completo.»

Entrada perfeita na qualificação?

«Foi, porque não é fácil chegar à Arménia e a preparação. Mas a atitude dos jogadores durante estes dias foi muito boa e o resultado foi o desempenho que tivemos. Foi só um jogo, agora é recuperar bem e a Hungria em casa vai ser mais um desafio.»

Alterações no jogo com a Hungria?

«Tive a sensação que durante o Europeu não tínhamos 20/22 jogadores em que todos tinham a informação dos conceitos táticos. Acho que é importante. Durante a Liga das Nações já tivemos um grupo maior de jogadores e é importante controlar os jogos quando começamos e terminamos. É importante gerir o esforço, a carga por causa dos dois jogos em 72 horas. Temos um ambiente de muita competitividade, saudável, mas com muita competitividade.»

Ronaldo marcou ao minuto 21

«O Diogo Jota está connosco. Poder marcar ao minuto 21 foi especial. Continuamos a caminhada.»