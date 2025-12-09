Portugal
Roberto Martínez bate Guardiola e é eleito treinador catalão do ano
Prémio será entregue ao selecionador nacional na Gala de Estrelas, a 29 de dezembro, em Barcelona
Roberto Martínez foi distinguido, esta terça-feira, com o prémio de melhor treinador catalão do ano.
O selecionador nacional recebeu 58,5 por cento dos votos do júri, composto por 43 membros, e superou a concorrência de Pep Guardiola (31,7 por cento) e Pere Romeu (9,7 por cento). Recorde-se que Portugal conquistou a Liga das Nações a 8 de junho deste ano, após bater a Espanha nas grandes penalidades.
Este prémio será entregue a Roberto Martínez durante a 13.ª edição da Gala de Estrelas que se realiza no dia de 29 de dezembro, em Barcelona.
