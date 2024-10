Roberto Martínez voltou a abordar a possibilidade de Florentino, médio do Benfica, representar a Seleção Nacional.

Depois de ter dito que «para vestir a camisola, é preciso querer», o selecionador nacional garantiu que o jogador de 25 anos é alguém que «gosta de jogar pela Seleção de Portugal», tal como já o fez no passado, ao serviço da formação.

«É importante esclarecer. O primeiro ponto é o talento do Florentino. É um jogador com um talento de que gostamos muito. Acompanhámos o jogador desde a minha chegada à Federação. Falei de dois jogadores em geral que podem representar diferentes seleções. É importante que o jogador deseje e tenha o sentimento de querer jogar pela Seleção. Não estava a falar do Florentino. A minha informação é que ele gosta de jogar pela Seleção de Portugal, já o fez com muito sucesso nas equipas da formação e é continuar com o processo e, sem dúvida, tem as qualidades para jogar pela seleção», referiu o técnico.