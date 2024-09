Ruben Dias, em declarações na zona mista, após a vitória de Portugal por 3-1 sobre a Croácia, a contar para a Liga das Nações:

«Bruno Lage? Vamos fechar este assunto rápido. Fui treinado por Bruno Lage. Desejo-lhe as maiores felicidades e ao Benfica também.»

«900 golos de Cristiano Ronaldo? Temos a oportunidade para parar e pensar na história que está a ser feita. Mas também com o ritmo, com os anos, com os jogos a serem feitos às vezes esquecemo-nos disso. Não faz mal nenhum lembrar-nos que estamos ao lado de uma pessoa que fez o que fez e que continua a fazer. É especial para cada um de nós e como é óbvio foi muito especial para ele ter chegado hoje aos 900 golos e também para cada um de nos por fazer parte deste marco histórico.»

«Bola de Ouro? Vou deixar os palpites para outra altura. Estou feliz por fazer parte desta lista dos últimos 30 pela terceira vez. Trabalhamos uma vida inteira para estar nestes momentos. Como é óbvio, pelo menos eu, movo-me por conquistas coletivas, mas será sempre um sinónimo delas que se é reconhecido individualmente.»